РИАМО - 25 фев. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги, сбой произошел из-за незапланированной остановки грузового состава, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления, задержанных из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Сергиев Посад - Хотьково. Грузовой поезд убрали с перегона с помощью вспомогательного локомотива», - говорится в сообщении.

Пока грузовой состав убирали, движение поездов было организовано по одному пути. В настоящее время поезда курсируют по всем путям.

«Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании пригородных поездов», - уточняется в материале.

В пути в основном задержаны пригородные поезда, курсирующие между Москвой, Сергиевым Посадом и городом Александров. Также до 2 часов опаздывают несколько поездов дальнего следования: №15 Архангельск – Москва, №67 Абакан – Москва, №103 Ярославль – Москва.

«Диспетчеры МЖД работают с каждым задержанным поездом, чтобы максимально сократить опоздание. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.