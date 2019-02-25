РИАМО - 25 фев. В институте отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС начал свою работу факультет управления в медицине и здравоохранении, деканом которого стал советник мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«За восемь лет работы в правительстве Москвы, где я руководил столичным здравоохранением, стало понятно, что главным врачам, руководителям больниц и поликлиник необходимо реальное управленческое образование. <…> Именно поэтому мы и решили создать факультет управления для медицинских руководителей. Я очень рад, что РАНХиГС выступил с такой инициативой, а Институт отраслевого менеджмента решение поддержал», - сказал Печатников.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, на факультет возложена задача подготовки ГКБ имени С.П. Боткина к прохождению международной аккредитации Joint Commission International (JCI). После этого Боткинская больница значительно повысит собственные стандарты качества оказания медицинской помощи, а также сможет заключать договоры с международными страховыми компаниями и получать от них плату за лечение иностранных граждан.

Система оценивания JCI включает 197 основных стандартов, 368 общих стандартов и более тысячи дополнительных показателей.

Помимо образовательных услуг факультет управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС будет заниматься прикладными научными исследованиями и консалтинговыми проектами.