РИАМО - 25 фев. Пассажира рейса Франкфурт-на-Майне – Москва, гражданина Украины остановили на таможенном посту в аэропорту «Шереметьево», у него обнаружили незадекларированные часы известной марки, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Франкфурт-на-Майне – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили гражданина Украины 1950 года рождения. Мужчина проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В результате проведения таможенного осмотра пассажир предъявил наручные часы Patek Philippe. В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость и подлинность изделия, инспектором было принято решение о направлении данных часов на таможенную экспертизу», - говорится в сообщении.

В действиях гражданина Украины усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.