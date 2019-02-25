РИАМО - 25 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Чепикова Алексея Александровича от замещаемой должности главы управы района Дорогомилово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе», – говорится в документе.

Также Собянин освободил Андрея Обухова от замещаемой должности главы управы района Тропарево-Никулино и уволил с государственной гражданской службы по собственному желанию.