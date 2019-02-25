РИАМО - 25 фев. На 80-м году жизни скончался выдающийся онколог, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина» Минздрава России Михаил Личиницер, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы цента онкологии.

«25 февраля на 80-м году жизни ушел из жизни профессор, член-корреспондент РАН, академик РАН Михаил Романович Личиницер. Выдающийся ученый с мировым именем в области клинической онкологии, крупнейший специалист в области онкофармакологии, признанный мировой авторитет в области клинической и фундаментальной онкологии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 600 научных трудов онколога, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, были посвящены разработке и внедрению в практику высокоэффективных методов лекарственной терапии злокачественных опухолей с применением синтетических цитотоксических препаратов, антибиотиков, гормонов и других противоопухолевых средств.

Под руководством Личиницера разработаны новые методы неоадъювантной химиотерапии рака, огромен его вклад в разработку и совершенствование методов поддерживающей терапии. Основатель научной школы отечественных химиотерапевтов, он подготовил целую плеяду онкологов высочайшего уровня.