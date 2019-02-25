РИАМО – 25 фев. Согласно данным Центрального банка, вклады населения в российских банках в январе сократились на 1,4%, сообщает Газета.ru.

«Под влиянием сезонных факторов снизился объем вкладов населения, одновременно объем средств на счетах организаций вырос на 3,8%», – говорится в сообщении.

В январе наблюдалось сезонное снижение вкладов физических лиц – на 0,71 триллиона рублей (минус 1,4% с исключением влияния валютной переоценки).

Как отметили в ЦБ, с исключением эффекта корректировок и переоценки активов основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились.