РИАМО - 25 фев. В Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы 28 февраля пройдет мастер-класс «Инста-бабушка», мероприятие приурочено к году с начала реализации проекта «Московское долголетие», сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Клуб «Инста-бабушка» открылся в отделе социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» в январе и уже успел завоевать популярность.

«Москвичи старшего возраста, участники клуба, с удовольствием осваивают социальные сети, учатся выкладывать фотографии, устанавливать приложения, делать презентации, обрабатывать фото- и видеоматериалы, общаться в интернете как со своими сверстниками, так и с молодой аудиторией», - отмечается в материале.

На мастер-классе гости смогут изучить возможности социальных сетей для поиска единомышленников и друзей, узнают, как продвигать собственные проекты, и познакомятся с модной профессией блогера. После занятия все участники мастер-класса получат сертификаты.

В рамках мероприятия будет организован также круглый стол «90 плюс. Завет внукам» для гостей старше 90 лет.