РИАМО - 25 фев. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Московской административной дорожной инспекцией усилят контроль за водителями таксомоторных компаний в связи с участившимися ДТП с участием иностранных водителей такси, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Свыше 1,5 тысяч нарушений правил перевозок таксомоторными компаниями совершили водители-мигранты за 2018 год, что составляет 13% от общего числа всех нарушений в сфере таксомоторных перевозок за прошлый год. Нарушения были выявлены у 90 компаний такси, имеющих более 30 тысяч разрешений в Московской области и более 7 тысяч разрешений в Москве.

«Совместные рейды направлены на повышение уровня безопасности пассажиров, качество перевозок такси и снижение числа ДТП в сфере таксомоторных перевозок. За нарушение требований законодательства о безопасности перевозок к компаниям могут быть применены санкции вплоть до приостановки действия и аннулирования всех разрешений организации», – сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Согласно действующему законодательству в РФ установлен запрет на работу в пассажирских перевозках водителей с иностранными водительскими удостоверениями.

Водители-мигранты должны пройти обучение в России, сдать экзамены и получить водительское удостоверение российского образца. Российские водительские права не нужно получать гражданам Белоруссии и Киргизии, поскольку в этих странах русский язык признан государственным.