РИАМО - 25 фев. В гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе прошла региональная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Экзамен написали 20 родителей выпускников этого года, представители правительства Московской области и министерства образования Московской области, ректоры областных вузов, победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Анастасия Шлемко, а также бронзовый призер по баскетболу Олимпийских игр в Афинах 2004 года Мария Калмыкова и певица Анжелика Агурбаш.

«Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже в третий раз. Ее инициатором является Рособрнадзор. В нашем регионе она началась 15 февраля и будет проходить до конца месяца. Акция охватит все муниципалитеты. В ней уже приняло участие более 1,5 тысяч взрослых. В том числе и сегодня они смогли пройти через все процедуры экзамена, заполнили бланки, написали экзаменационные работы», – сказала Забралова.

По ее словам, родители лично убедились, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы.

Забралова добавила, что акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.