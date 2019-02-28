С 4 по 10 марта Московская область будет отмечать Широкую Масленицу. В музеях и усадьбах Подмосковья праздничные забавы начнутся уже с 1 марта. Помимо традиционных хороводов и сжигания чучела Масленицы в Шахматово, например, устроят катания с горы на лошадях и собаках, в МВК «Новый Иерусалим» покажут спектакли московских театров, а в Мелихове выступит настоящий казачий хор и пройдет концерт классической музыки. Но главные масленичные гуляния развернуться в усадьбе Захарово, где можно будет не только угощаться блинами, но и поучаствовать в традиционных русских забавах – кулачных боях, перетягивании каната и взятии снежного городка. Хозяином праздника станет боярин Одинец, который и будет приглашать гостей на праздничную ярмарку, где можно приобрести павловопосадские платки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай и многое другое. Найти ближайшую точку проведения праздничных мероприятий в Подмосковье можно на интерактивной карте РИАМО.

10 мест, где отметить Масленицу в Подмосковье>>