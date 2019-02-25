РИАМО – 25 фев. Сотрудники полиции подмосковного Наро-Фоминска задержала подозреваемого в краже ювелирных изделий общей стоимостью более 90 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от 36-летней местной жительницы о краже ее ювелирных украшений из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Маршала Куркоткина в подмосковном Наро-Фоминске. Сумма материального ущерба составила более 90 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции установлен и задержан неработающий 31-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Он находится под подпиской о невыезде.