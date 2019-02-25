РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Сотрудники полиции Подольска задержали 32-летнего жителя Астраханской области по подозрению в краже из общего коридора жилого дома велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный украл велосипед из общего коридора одного из домов на улице Космонавтов. Стоимость велосипеда составляет 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 32-летний житель Астраханской области. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.