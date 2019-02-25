РИАМО - 25 фев. Спортивно-сервисный центр с пунктом проката инвентаря, раздевалками и туалетами планируют открыть в лесопарке подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В центре могут разместить точку общественного питания, чтобы поклонники активного образа жизни имели возможность перекусить.

«Тема развития лесопарка регулярно обсуждается на совещаниях в администрации, которые проводит глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Так, в частности, на повестке дня остается вопрос организации парковочного пространства со стороны Волковского и Пироговского шоссе. Важно, чтобы жители имели возможность оставлять свои автомобили рядом с прогулочной зоной», - отмечается в материале.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Татьяна Малешина сообщила, что есть несколько вариантов размещения парковки.

«Но на муниципальном участке земли отсутствует пешеходный переход через дорогу. Со стороны Пироговского шоссе - земли лесфонда. Будем эту задачу решать», - добавила Малешина.

На совещании было отмечено, что прием предложений от жителей округа по концепции благоустройства лесопарка завершен. 28 февраля состоится рабочая встреча с представителями общественности и депутатами, где будут обсуждаться детали концепции и поступившие предложения.