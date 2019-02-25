РИАМО - 25 фев. Начальнику Виноградовского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району Денису Орлову предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погиб мужчина, сообщается на сайте СК РФ.

«В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение начальнику Виноградовского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району Московской области Денису Орлову. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 октября 2017 года, управляя транспортным средством марки Hyundai на автодороге Воскресенск-Виноградово, Орлов совершил наезд на находившегося на проезжей части Георга Геворгяна, который в результате полученных травм скончался.

Первоначально, уголовное дело по данному факту было возбуждено в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. В рамках проведенных экспертиз не представилось возможным установить важные обстоятельства происшествия, в том числе скорость движения автомобиля, которым управлял обвиняемый. В связи с этим следователем дважды принималось решение о прекращении уголовного дела в отношении Орлова, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

«Не согласившись с таким решением жена погибшего в сентябре 2018 года обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации с просьбой о личном приеме. После этого уголовное дело была передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования», - добавляется в материале.

В результате проведены дополнительные следственные действия, направленные на тщательное установление всех обстоятельств ДТП, в том числе следственные эксперименты, проверки показаний на месте и повторная автотехническая судебная экспертиза, установившая, что автомобиль, которым управлял сотрудник полиции, двигался со скоростью более 160 километров в час.

Следователям удалось собрать совокупность доказательств, свидетельствующую о виновности Орлова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал свою вину. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время его материалы будут предоставлены для ознакомления участникам уголовного судопроизводства», -- заключается на сайте.