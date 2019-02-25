РИАМО – 25 фев. Для юнармейцев подмосковного Реутова организовали квест на противопожарную тематику, они проходили испытания по физической подготовке и задания на знание правил пожарной безопасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В честь Дня защитника Отечества для юнармейцев города Реутов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в торговом центре «Экватор» педагоги юных защитников, сотрудники ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Московской области» и отдел надзорной деятельности по городу Реутов организовали квест на противопожарную тематику», – говорится в сообщении.

В квесте приняли участие четыре команды юных защитников, которые проходили испытания по физической подготовке по нормам ГТО, сборке-разборке автомата на время и задания на знание правил пожарной безопасности. Юнармейцам также было предложено посоревноваться в надевании боевой одежды пожарного на время, поиграть в «пожарные» крестики-нолики и разгадать кроссворд на противопожарную тематику.

Инспекторы отдела надзорной деятельности провели с ребятами профилактическую беседу, объяснив основные причины возникновения пожаров и меры профилактики по их недопущению.

Сотрудники ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Московской области» рассказали о работе пожарных, показали боевую одежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Сотрудники МЧС России отметили, что юнармейцы показали высокие результаты по физической подготовке, по знанию составляющих, порядку сборки и разборки автоматов и по пожарной безопасности. По итогам квеста дети были награждены ценными подарками, грамотами и сладкими призами.