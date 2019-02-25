РИАМО - 25 фев. В Ледовом дворце «Армада» подмосковного Одинцова прошли заключительные матчи 13-го хоккейного VIP-турнира «Кубок вызова», победителем стала команда «Спортима», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«23 февраля в Ледовом дворце «Армада» прошли заключительные матчи 13-го хоккейного VIP-турнира «Кубок вызова». Состязания проходили с 21 по 23 февраля и были приурочены ко Дню защитника Отечества. В финальном мачте встречались команда «Спортима» и хоккейный клуб «Метеор». Со счетом 4:3 победу на турнире в седьмой раз за историю проведения «Кубка вызова» одержала команда «Спортима», - говорится в сообщении.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов принял участие в церемонии награждения и поделился впечатлениями о прошедшем турнире.

«Интересный турнир, хоть он и называется любительским. Мы видим, что в командах играют профессиональные в прошлом игроки НХЛ и КХЛ, на воротах Хабибулин и Брызгалов - это уже говорит о многом. Один Олимпийский чемпион, другой чемпион мира, поэтому команды показывают хоккей высокого класса. Мы очень рады, что к нам приезжают такие звезды и радуют наших болельщиков красивой игрой», - сказал Иванов.

Также он отметил, что такие турниры, где юные спортсмены могут вживую увидеть легенд хоккея, популяризируют этот вид спорта и привлекают внимание к здоровому образу жизни.

В финальном поединке сложилась упорная борьба между одинцовской командой «Спортима» и московским клубом «Метеор». Игроки поочередно обменивались заброшенными шайбами, что привело к ничейному результату в основное время — 3:3. Победитель турнира определялся в буллитной серии.

«Метеор» - очень хорошая команда, мы с ними играли на групповом этапе. Оба клуба были достойны победы, но буллиты - это лотерея, нам повезло больше. Я испытываю глубокое уважение ко всем ребятам, бывшим профессионалам и любителям, которые несмотря на возраст продолжают играть в хоккей и любят его. Мне хочется быть частью этого, поэтому я приезжаю сюда», - отметил чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и лучший вратарь на турнире «Кубок вызова» Илья Брызгалов.

Соревнования стартовали 21 февраля шестью матчами группового этапа. По их итогам из полуфинала турнира, где определялись финалисты и участники матча за третье место, вышло четыре клуба — «Спортима», «Метеор», «Газпром экспорт» и «Газпромбанк». В игре за бронзу встречались команды «Газпром экспорт» и «Газпромбанк». Матч завершился с преимуществом клуба «Газпром экспорт», который одержал победу со счетом 4:1 и занял третье место.