РИАМО - 25 фев. Третьяковская галерея впервые запускает программу музейных квестов по постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке, который в игровой форме знакомит детей от семи до десяти лет с коллекцией музея, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Вместе с музейными педагогами и двумя героями, Масляной Краской и Холстом из печатного путеводителя, дети научатся рассматривать детали на картинах, разгадывать загадки, которые спрятали художники на своих полотнах», - говорится в сообщении.

Квесты проходят каждое воскресенье в ограниченном количестве – сейчас на сайте доступно пять сеансов на один выходной день.

Всего Третьяковская галерея планирует выпустить три квестовых маршрута по экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждый из них будет посвящен разным темам и художникам.