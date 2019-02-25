РИАМО – 25 фев. Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак отреагировала на смерть медиаменеджера и экс-главы своего предвыборного штаба Игоря Малашенко, сообщает Газета.ru.

«Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании», - сказала Собчак.

Она отметила, что считала его «порядочнейшим и очень креативным» человеком.

По ее словам, она испытывает гордость, что Малашенко был главой ее предвыборного штаба.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года.