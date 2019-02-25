РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец в понедельник провели «Урок мужества» в детском саду горокруга, в ходе мероприятия детям рассказали о видах пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, 25 февраля провели «Урок мужества» для воспитанников детского сада №28 городского округа Люберцы. Вместе с инспектором ГИБДД ребята повторили основные требования безопасности для пешеходов, водителей и пассажиров, разобрали виды пешеходных переходов, какие из них наиболее безопасные», – говорится в сообщении.

Также для детей провели практическое занятие на импровизированном пешеходном переходе. Малыши побывали в роли пешеходов и водителей, а также изучили сигналы транспортного и пешеходного светофоров и жесты регулировщика.