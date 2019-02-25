РИАМО – 25 фев. Сотрудники полиции подмосковного Сергиева Посада задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по московской области.

Сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району у одного из домов, расположенных на проспекте Красной Армии, за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль отечественного производства под управлением 40-летнего уроженца Костромской области.

«В результате проверки документов сотрудниками полиции установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. На текущий момент он доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства.