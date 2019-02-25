РИАМО - 25 фев. Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, пишет «Коммерсант».

«Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина», - уточняется в материале.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Первой женой Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Малашенко журналистка Божена Рынска.