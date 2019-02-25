РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В рамках «Школы молодогвардейца» в подмосковных Люберцах провели встречу с «Молодой гвардией «Единой России», на которой рассказали о правилах приема жителей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.
Инициаторами проведения мероприятия стали сами активисты «Молодой гвардии», которые решили обратиться за помощью в местное отделение «Единой России», чтобы партийцы поделились с ними своим опытом выстраивания диалога с населением.
Черкашин обратил внимание активистов «Молодой гвардии» на то, что в первую очередь они должны разбираться в вопросах молодежной политики.
Первый заместитель секретаря Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский добавил, что главная задача общественной приемной – подсказать человеку, куда нужно обратиться в решении его вопроса.
«Если он уже прошел все инстанции, а ему никто не может помочь, вот тогда это наш случай. Здесь нужно выложиться по максимуму, чтобы оказать необходимую помощь и содействие», – подчеркнул Беловодский.
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