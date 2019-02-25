РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. В рамках «Школы молодогвардейца» в подмосковных Люберцах провели встречу с «Молодой гвардией «Единой России», на которой рассказали о правилах приема жителей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Инициаторами проведения мероприятия стали сами активисты «Молодой гвардии», которые решили обратиться за помощью в местное отделение «Единой России», чтобы партийцы поделились с ними своим опытом выстраивания диалога с населением.

«Часто жители приходят в общественную приемную партии с конкретными проблемами, например, в сфере ЖКХ, хотя есть и номера телефонов аварийных служб, и единая диспетчерская. Людям проще прийти в общественную приемную, чем связаться напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Тем не менее, это наша работа, и ее нужно выполнять», – сказал координатор проекта «Школа молодого партийца», член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Черкашин.

Черкашин обратил внимание активистов «Молодой гвардии» на то, что в первую очередь они должны разбираться в вопросах молодежной политики.

Первый заместитель секретаря Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский добавил, что главная задача общественной приемной – подсказать человеку, куда нужно обратиться в решении его вопроса.

«Если он уже прошел все инстанции, а ему никто не может помочь, вот тогда это наш случай. Здесь нужно выложиться по максимуму, чтобы оказать необходимую помощь и содействие», – подчеркнул Беловодский.