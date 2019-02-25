РИАМО - 25 фев. В 274 домах Северного округа столицы заменят систему электроснабжения по программе капитального ремонта в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

«При выполнении работ по замене внутридомовой инженерной системы электроснабжения осуществляется полная замена всей инженерной системы дома в местах общего пользования. На вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое служит для автоматического прерывания цепи в случае превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях», – говорится в сообщении.

Данное оборудование позволяет повысить безопасность и защитить жителей от поражения электричеством, если произошло нарушение изоляции, или при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования.

При замене системы электроснабжения производится прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам; установка энергосберегающих светильников, которые оборудованы управлением освещения, монтаж выключателей в технических помещениях, местах общего пользования, и устройств энергосбережения; замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств (ВРУ).

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27,92 тысячи домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.

«Москва реализует комплексный подход, при котором заходя в дом одновременно ремонтируются все системы для его полного восстановления. Для этого в столице расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ», – поясняется в материале.

Всего выполняется до 15 видов работ: наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) проводится ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, с 2017 года осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 года в программу включен и ремонт подъездов.