РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Проживающие в Климовском доме-интернате для престарелых подмосковного Подольска связали для участников Универсиады более 100 варежек в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Более 100 варежек связали для участников «Универсиады – 2019» проживающие в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов 25 февраля. Кроме того, для детей – участников Универсиады – в Климовском доме-интернате связали и игрушки», – говорится в сообщении.

Как отметил директор учреждения Александр Ханжий, основной задачей для персонала является не только медицинская, но и социальная реабилитация проживающих. Поэтому они с радостью принимают участие в мероприятиях, которые могут мотивировать проживающих, в первую очередь, к общению.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, в ней примут участие более 3 тысяч спортивных делегатов из более 50 стран. Они разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Зрителями на трибунах станут около 110 тысяч человек.

Климовский дом-интернат является самым большим учреждением из интернатов общего типа в Московской области, он рассчитан на 650 коек. Основной контингент проживающих – инвалиды первой и второй групп и люди пенсионного возраста.