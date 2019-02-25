РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. Жители подмосковного Королева провели акцию в поддержку сохранения «Квартала Фрунзе», в центре квартала люди выложили фразу «Кварталу жить!», сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, секретарь городского комитета КПРФ Андрей Чермошенцев.
Квартал, ограниченный улицами Фрунзе, Карла Маркса, Циолковского, Лесная, разделил жителей города на два лагеря: одни уверены, что дома нужно сохранить, другие устали жить в домах с плесенью и проваливающимися лестницами. Инициативная группа жителей квартала в 2014 году обратилась к губернатору Московской области с просьбой снести ветхое жилье и дать возможность людям улучшить свои жилищные условия. Краеведы и историки выступают за сохранение квартала. В декабре на совете при президенте Российской Федерации по культуре и искусству они рассказали о проблеме сохранения квартала Владимиру Путину.
В Московской области сформирована рабочая группа, в которой историки, жители квартала, архитекторы, общественники совместно пытаются найти пути решения проблемы. Возглавляет группу руководитель совета по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
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