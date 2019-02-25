РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. Жители подмосковного Королева провели акцию в поддержку сохранения «Квартала Фрунзе», в центре квартала люди выложили фразу «Кварталу жить!», сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, секретарь городского комитета КПРФ Андрей Чермошенцев.

Квартал, ограниченный улицами Фрунзе, Карла Маркса, Циолковского, Лесная, разделил жителей города на два лагеря: одни уверены, что дома нужно сохранить, другие устали жить в домах с плесенью и проваливающимися лестницами. Инициативная группа жителей квартала в 2014 году обратилась к губернатору Московской области с просьбой снести ветхое жилье и дать возможность людям улучшить свои жилищные условия. Краеведы и историки выступают за сохранение квартала. В декабре на совете при президенте Российской Федерации по культуре и искусству они рассказали о проблеме сохранения квартала Владимиру Путину.

«Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение исторического центра Королева, чему мы рады. Акцию решили организовать сторонники сохранения квартала, я ее поддержал. Были вырезаны большие буквы, из которых мы составили фразу «Кварталу жить!». Видно эту фразу было издалека, в акции приняли участие порядка 50 человек. Надеюсь, квартал все-таки удастся сохранить, и Королев станет прекрасным городом для туристического маршрута, так как многие памятники архитектуры в городе уже, к сожалению, утрачены», – сказал Чермошенцев.

В Московской области сформирована рабочая группа, в которой историки, жители квартала, архитекторы, общественники совместно пытаются найти пути решения проблемы. Возглавляет группу руководитель совета по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.