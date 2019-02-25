РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В понедельник в микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация проводит работы по обрезке ветвей деревьев на улице Ленина, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство. Специалисты подрядной организации МБУ «ПКБ» в микрорайоне Климовск продолжают плановую работу по обрезке ветвей, произрастающих над электропроводами, а также спилу аварийных и сухостойных деревьев. Сегодня (25 февраля - ред.) работы проводятся вдоль проезжей части улицы Ленина», – говорится в сообщении.

Также специалисты планируют приступить к работам по обрезке ветвей деревьев на улицах Заводская и проспекте 50 лет Октября.