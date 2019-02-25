РИАМО - 25 фев. Москва в шестой раз примет этап мирового тура по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» Grand Prix de Russie, соревнования пройдут 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В соревнованиях примут участие более 30 сильнейших райдеров России, США и Европы. Среди спортсменов – участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games Антуан Трюшон (Канада), Карлос Гербер (Швейцария), Себастьен Конийненберг (Франция), Матиас Вайсенбахер (Австрия) и многие другие», – говорится в сообщении.

Россию будут представлять участники XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Владислав Хадарин, Антон Мамаев, Дмитрий Логинов, Александр Смелов и другие сноубордисты.

Соревнования пройдут 2 марта на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы», где специально для этого оборудуют стартовую разгонную эстакаду (рампу).

«Для зрителей Grand Prix de Russie пройдет и развлекательная программа, выступит музыкант Noize MС. Болельщики смогут пройти в зрительскую зону с Воробьевской набережной. До нее можно добраться от станции метро «Воробьевы горы» либо по канатной дороге», – уточняется в материале.

В 19:00 пройдет церемония открытия, в 19:15 начнется выступление Noize MС. С 19:30 до 20:20 пройдет финал соревнований сноубордистов. А с 20:20 до 20:30 проведут церемонию награждения.

Grand Prix de Russie – одни из самых зрелищных соревнований по экстремальным видам спорта. Выступающий в дисциплине «биг-эйр» сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Чтобы прыжок был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным, он тщательно рассчитывается.