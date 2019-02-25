РИАМО - 25 фев. В городском округе Фрязино Московской области для новых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Исток» планируют построить корпус площадью до 20 тысяч квадратных метров, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялась встреча с представителями бизнеса, которую провел заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«На встрече действительно был один из вопросов, связанный с созданием новых площадей на территории особой зоны «Исток». В ближайшее время планируется проектирование и строительство корпуса, наверное, на 15-20 тысяч квадратных метров для новых резидентов особой зоны «Исток», - сказал Хромов.

Он добавил, что данный корпус планирует построить компания «Антракс», работающая в ОЭЗ «Исток», которая предлагает передовые решения в области цифровизации электроэнергетики и занимается разработкой интеллектуальных систем для диагностики ЛЭП.

«В целом на сегодняшней встрече обсуждались земельно-имущественные вопросы, по газификации, были вопросы по развитию производств и поддержки экспортно-ориентированных направлений, создание детских и военно-патриотических лагерей», - добавил Хромов.

По его словам, около 100 бизнесменов приняли участие во встрече в доме правительства Московской области, более 20 вопросов было задано.