РИАМО - 25 фев. Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проведет проверку на строительстве многофункционального гостиничного комплекса «Царев сад» в столичном районе Якиманка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комплекс возводится на Софийской набережной, 36/10, владение 34, строение 2.

«Специалисты проверят готовые покрытия пола, толщину и прочность раствора стяжки пола, выполненные штукатурные работы, а также керамическую плитку на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации», – говорится в сообщении.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 55 объектов строительства, выполнит 445 исследований. Среди проверяемых объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным центром спортивных волонтеров на Куркинском шоссе, дом 50, строение 1, парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, больница с родильным домом и детский сад на 220 мест в поселке Коммунарка и другие.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – уточнил председатель комитета Олег Антосенко.