РИАМО – 25 фев. В центре Москвы в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади в марте будут перекрывать для транспорта участок проезда Девичьего Поля, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период 1: 1, 4, 6, 11, 13, 15,18, 20, 22, 25, 28 марта с 07:00 до 09:30», – отмечается в сообщении.

Кроме того, данный участок будет недоступен для движения 27, 29 марта с 06:00 до 07:00. Из особенностей – полное перекрытие.