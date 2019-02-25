РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Спасатели подмосковных Люберец призвали жителей горокруга не выполнять работы по монтажу электропроводки самостоятельно во избежание пожаров, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления Главного контрольного управления МО «Мособлпожспас».

«Работы по монтажу электропроводки должны выполняться только профессиональными электриками, никогда не делайте этого самостоятельно. Эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей, а также не допускайте одновременного включения нескольких приборов: чайников, утюгов, обогревателей, вызывающих перегрузку электросети», – говорится в сообщении.

Жителей подмосковных Люберец также просят не размещать включенные электроприборы близко к шторам, коврам и деревянным конструкциям. При выходе из дома необходимо отключить все электроприборы, кроме холодильника, из розетки. Кроме того, спасатели просят не использовать для обогрева помещения плитки с открытой спиралью и не оставлять маленьких детей одних с включенными электроприборами.