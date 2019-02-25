РИАМО – 25 фев. В Московской области планируют разработать программу по созданию лагерей патриотического воспитания молодежи, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Вопрос (о создании лагерей патриотического воспитания молодежи – ред.) встал в первый раз на встрече с бизнесом. Мы надеемся, что профильное министерство сейчас проработает бизнес инициативу, после выйдет с предложением системных мер по созданию лагерей патриотического воспитания», – сказал Хромов.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялась встреча с представителями бизнеса, которую провел заместитель председателя правительства Подмосковья.