РИАМО – 25 фев. Во Всемирной универсиаде в Красноярске выступят 23 подмосковных спортсмена, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Утвержден состав официальной делегации сборной России на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

«Из всех спортивных дисциплин составе российской сборной спортсмены из Московской области будут представлены в девяти видах спорта. Среди них: шорт-трек, хоккей, ски-кросс, фристайл/акробатика, хоккей с мячом, спортивное ориентирование, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт», – отмечается в сообщении.

На мировом спортивном празднике будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 3 тысячи спортсменов из 50 стран мира. Победителем прошлой Универсиады, проходившей в 2017 году, является сборная команда России.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что в окончательном списке российской делегации спортсмены из региона представлены почти во всех видах спорта.

«Это не может не вызывать гордости и говорит о том, что наш регион представляют одни из сильнейших спортсменов на национальном уровне. В активе сборной России уже есть победа на Универсиаде 2017 года, теперь же мы являемся хозяевами соревнований. Надеемся, родные стены нам помогут, и наши ребята смогут повторить успех предыдущего первенства», – заключил он.