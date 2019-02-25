РИАМО – 25 фев. На маршруте №1, который свяжет микрорайоны Котельников, будут курсировать десять автобусов, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Одной из основных тем еженедельного оперативного совещания стала разработка маршрута №1. Совместно с инициативной группой уже определена схема движения – она соединит микрорайоны Южный, Силикат, Ковровый, Белая Дача. На маршруте будут курсировать 10 единиц транспорта», – говорится в сообщении.

Конечная остановка будет на Карьерной улице. Интервал движения будет составлять 10-15 минут.

«В ближайшее время схему направят для утверждения в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», – заключается в сообщении.