РИАМО – 25 фев. В Москве у 41-летнего главы управления ФСБ России по Хабаровскому краю неизвестные украли деньги и документы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 февраля в Солянском проезде.

«К мужчине подошел неизвестный злоумышленник, который ударил его по лицу и убежал. Затем к потерпевшему подошли двое «прохожих», якобы желавших помочь. После их ухода начальник отдела УФСБ обнаружил пропажу своего удостоверения, банковской карты и более 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка.

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