РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В поселке Дубровицы Подольска в понедельник коммунальщики вышли на улицы города для очистки дорог от снега и льда, сообщил начальник территориального отдела администрации округа в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальным отделом администрации округа в микрорайоне Дубровицкий Подольска продолжается работа по организации и контролю уборки территории от снега и наледи. Так, (25 февраля – ред.) сотрудники МБУ «ПКБ» осуществляют уборку внутрипоселковых дорог в поселке Дубровицы, очистку лестницы в деревне Лемешово», – написал Боярко.

Он отметил, что 24 февраля коммунальщики посыпали песком центральные дорожки поселка Дубровицы в целях борьбы с гололедицей.