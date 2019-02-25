РИАМО - 25 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих собственные блоги, по итогам января текущего года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов страны, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в средствах массовой информации.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав российских регионов стали Сергей Собянин (Москва), Борис Дубровский (Челябинская область), Рамзан Кадыров (Чечня). Четвертое место у Андрея Воробьева (Московская область), пятое – у Евгения Куйвашева (Свердловская область).

В январе Воробьев в Instagram поздравлял жителей Подмосковья с Крещением и приглашал всех желающих принять участие в крещенских купаниях.

Двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров замкнули Вениамин Кондратьев (Краснодарский край, 19-е место) и Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий округ, 20-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников, среди которых российские телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны за январь 2019 года.

Индекс цитируемости (ИЦ) – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера. Расчет показателя происходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит перерасчет и уточнение значения влиятельности.