РИАМО - 25 фев. ООО «Прометей сити», которое эксплуатирует гостиничный комплекс Les ArtResort в сельском поселении Дороховское Рузского городского округа, компенсировало ущерб, нанесенный ручью Турице, притоку реки Тарусы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Кроме того, общество оплатило 90-тысячный штраф за загрязнение водного объекта.

«В ходе административного расследования, проведенного в конце прошлого года, было установлено, что ООО в течение длительного времени сбрасывало в ручей неочищенные канализационные и хозяйственно-бытовые воды. Лабораторный анализ подтвердил, что в Турицу поступали стоки с превышением предельно допустимых концентраций восьми загрязняющих веществ, в том числе соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ», - отмечается в материале.

Ущерб, рассчитанный в ходе расследования, составил более 1,2 миллиона рублей. Нарушители не только добровольно компенсировали его, но и прекратили сброс стоков.