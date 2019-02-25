РИАМО – 25 фев. Людмила Колобанова, 74-летняя жительница подмосковного Реутова, одержала победу в 46-м международном лыжном марафоне, завершившемся в финском городе Хиихто, сообщает в понедельник пресс-служба главы городского округа Реутов.

По данным Реутовского информагентства, всего в соревнованиях приняли участие порядка одной тысячи спортсменов, из них – 198 женщин.

«Людмила Колобанова преодолела две дистанции по 20 километров в двух стилях: классическом и свободном. В обоих забегах реутовчанка заняла первое место в старшей группе спортсменов, оставив далеко позади соперников из Финляндии, Норвегии и Швеции», – говорится в сообщении.

Колобанова, которую земляки прозвали «Железной Леди» за волю к победе, ведет активный образ жизни, проводит мастер-классы по лыжам для всех желающих в городском парке Реутова, принимает участие во всех значимых событиях культурной, спортивной и общественно-политической жизни города.