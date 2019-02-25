РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Премьеру спектакля по пьесе Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» показали в молодежной театральной студии «Клуб любителей театра» в подмосковном Подольске, спектакль посмотрели около 80 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» режиссер-постановщик спектакля Владимир Абарбанель.

«В микрорайоне Климовск Подольска в библиотеке №26 молодежная театральная студия «Клуб любителей театра» 24 февраля показала при аншлаге премьеру комедии Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец». Судя по реакции зрителей во время спектакля и по бурным аплодисментам в финале, спектакль понравился. В этот день его посмотрели около 80 человек. Следующий показ этой комедии состоится 24 марта», – сказал Абарбанель.

Премьера пьесы Жана-Батиста Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» состоялась в Париже 28 мая 1660 года. Сюжет основан на итальянском фарсе – две любящие пары в результате путаницы подозревают друг друга в измене, но в финале все разъясняется и заканчивается помолвкой юных влюбленных. Пьеса написана стихами. На русский язык их перевел лауреат Пушкинской премии Владимир Лихачев.

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