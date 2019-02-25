РИАМО – 25 фев. Сотрудники полиции и общественники подмосковной Коломны провели для воспитанников детского дома акцию «История моего города», они побывали в музее старинного оружия, узнали, как защищали город в старину, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по Коломенскому городскому округу и член общественного совета при УМВД Сергей Антропов совместно с группой спортсменов Военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль», многократными чемпионами России и мира по артистическому фехтованию, провели для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, акцию «История моего города», – говорится в сообщении.

В рамках акции ребята посетили Коломенский кремль, побывали в музее старинного оружия, узнали, как защищали город в старину. В ходе экскурсии детям разрешили облачиться в воинские доспехи, взять в руки настоящие мечи, булавы, пострелять из арбалета и лука.

Участники клуба продемонстрировали театрализованные постановки по фехтованию на мечах. Далее ребята поднялись на смотровые башни, из окон которых посмотрели на свой город с высоты птичьего полета.

«В завершение акции воспитанники детского дома поблагодарили полицейских за интересную экскурсию и сделали общие фотографии», – заключается в материале.