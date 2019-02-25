РИАМО – 25 фев. Почти треть жильцов пятиэтажки в Дмитровском районе столицы согласилась на переезд в первый день переселения по реновации, всего в настоящее время в Северном административном округе переселяется больше 1 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Так, 24 февраля стартовало переселение жителей пятиэтажного дома по адресу: улица Долгопрудная, дом 10 в дом-новостройку по адресу: улица Долгопрудная дом 12, который находится всего в 65 метрах от переселяемой пятиэтажки. В новый дом переезжает 80 семей», – отмечается в сообщении.

В тот же день начал свою работу Центр информирования по переселению жителей, расположенный на первом этаже дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23, корпус 2 (в 400 метрах от новостройки).

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что за первый день работы Центра информирования квартиры в еще одной новостройке Дмитровского района посмотрели 29 семей, то есть больше трети жильцов переселяемого дома.

«В Центре информирования специалисты департамента городского имущества приняли от жителей 25 заявлений с согласиями на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир», – дополнил Гаман.

После того, как жители пятиэтажного дома, попавшего в программу реновации, подадут в Центр информирования все необходимые документы и заключат договоры, они смогут получить ключи от новых квартир и переехать в свое жилье.

«Всего в настоящее время в Северном административном округе Москвы переселяется больше 1 тысячи семей из 10 пятиэтажных домов», – заключается в материале.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома. В настоящее время программа реновации реализуется в семи административных округах города Москвы.