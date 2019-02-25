РИАМО - 25 фев. В столице завершили расследование дела о неуплате налогов в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, он признал вину и согласился на мировое соглашение, он выплатит все долги, штрафы и пени общей суммой более 1 миллиарда рублей, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана. Он обвиняется в совершении восьми преступлений по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

«В рамках расследования уголовного дела допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана. Их показания подтвердили причастность обвиняемого к этим преступлениям. Во время проведения следственных действий Белойван признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что с признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 миллиарда рублей.

Она добавила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт», – пояснила Иванова.

Собеседник рассказала, что бизнесменом были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли в ресторанах удаление в памяти системы Р-кипер (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящих заказов за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.

«После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 миллионов рублей», – подчеркнула Иванова.

После блокировки счетов указанных организаций с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета.

По словам Ивановой, следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность «налоговых постов», при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков.

«Всего в период работы «налоговых постов» было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 миллионов рублей», – дополнила Иванова.

С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 миллионов рублей, заключила сотрудник пресс-службы.