РИАМО - 25 фев. ПАО «МОЭК» выиграло в Арбитражном суде города Москвы дело против проблемного должника, ООО «ТЭКЭнерго», на сумму более 16 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию, поставленную в находящиеся в обслуживании ООО «ТЭКЭнерго» тепловые пункты.

«Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленную тепловую энергию сформировалась за период январь – март 2018 года. ООО «ТЭКЭнерго» является одним из проблемных должников за поставленные тепловые ресурсы, просроченная задолженность данного потребителя перед ПАО «МОЭК» на текущий момент превышает 145 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

По словам начальника правового управления ПАО «МОЭК» Михаила Бычкова, компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуги.