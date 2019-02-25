РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вместе с представителями комиссии из управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции и управляющей компании проверил ход ремонта подъезда в одном из домов на улице Солнечной в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители рады обновленным подъездам, управляющие компании имеют возможность навести порядок в домовом хозяйстве. Мы добились, что процесс ремонта начинается с начала года, а не с лета, как раньше. В этом подъезде в настоящее время (в доме №12 на улице Солнечной в Балашихе – ред.) уже выполнен ряд работ», – сказал Шапкин.

Он добавил, что при наступлении благоприятной погоды здесь поменяют входную группу и установят видеодомофон.

Главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Шатилов рассказал, что с начала текущего года в Балашихе отремонтировали более 50 подъездов в многоквартирных домах по губернаторской программе «Мой подъезд».

«В подъездах заменили напольную плитку, установили новые почтовые ящики, покрасили потолки и стены, отремонтировали мусоропроводы и выполнили ряд других необходимых работ», – пояснил Шатилов.

По установленному плану министерства ЖКХ Московской области, в нынешнем году в Балашихе планируют отремонтировать 630 подъездов. По завершению капремонта каждый подъезд пройдет итоговую проверку.

«В комиссию войдут сотрудники управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции Московской области, УК и собственники жилья. Если в ходе ремонта будут обнаружены замечания, управляющая компания должна будет их устранить», – отметил Шатилов.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году, а в прошлом году в Балашихе отремонтировали 1 260 подъездов.