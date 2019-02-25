РИАМО - 25 фев. Начало весны в Москве и Подмосковье будет облачным и хмурым, солнца не прогнозируется, а температура будет колебаться около нуля, сообщил в интервью РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что для определения начала весны существуют разные идентификаторы. Это и устойчивый переход температуры через ноль градусов, и сход снежного покрова, и ледоход. Если говорить про самое начало марта, то его, по предварительным расчетам, вполне можно ассоциировать с весенней погодой – температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

«Погоду первых дней марта радостной вряд ли назовешь. Эта не та пора, когда ясно и пригревает солнышко. Нас ожидает циклон и низкое давление, будет облачно и хмуро. Температура – в районе нулевой отметки. Но это пока первые прикидки, а не окончательные расчеты», – сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что по первым расчетам, после 2-3 марта существует большая вероятность заметного понижения температуры, градусов на семь. Ночные температуры будут вполне зимними – около минус 10 градусов, дневные – в районе минус 5 градусов.

«По всем климатическим характеристикам устойчивый переход температуры через ноль градусов и сход снега здесь (в Московском регионе – ред.) придется на конец марта - начало апреля. По нашим оценкам, настоящая весна наступит ближе к этому времени, не раньше», – уточнил синоптик.

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