РИАМО - 25 фев. В конце февраля будет выпадать около 1-2 миллиметров осадков в день, таким образом он станет самым малоснежным периодом текущей зимы в Москве и Подмосковье, сообщил в интервью РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что конец зимы будет по-настоящему теплым. Все дело в том, что погоду на неделе, где конец зимы перейдет в начало весны, будет определять область низкого давления.

«В зимний период такие области сопровождаются теплой погодой и осадками. Сильных осадков мы не ждем, но снег будет, в том числе мокрый. В целом, в конце февраля и марте осадков немного – в три раза меньше, чем обычно. Это самый малоснежный из всех зимних периодов. В день будет выпадать около 1-2 миллиметров», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем в понедельник и вторник, 25-26 февраля, преобладающей температурой станут 1-3 градуса выше нуля, но и ночью холодно не будет: температура установится в районе нулевой отметки. К середине недели температура немного опустится: днем будет около нуля, ночью – слабые отрицательные температуры, но не ниже минус 6 градусов.

«Резких колебаний температуры не ожидается. Единственное, в начале недели кроме снега и мокрого снега может быть еще и дождь. Ближе к выходным останется только небольшой снег, и обычный, и мокрый», – подчеркнул синоптик.

Полную версию интервью читайте здесь>>