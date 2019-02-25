РИАМО - 25 фев. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов многофункционального комплекса на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возведен по адресу: Ленинградский проспект, владение 35 (САО, Беговой) за счет средств инвестора.

«МФК состоит из трех корпусов с подземной частью и необходимой инфраструктурой. Корпус один – административно-офисное здание, корпус два – апартаменты, корпус три – офисно-деловой центр», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Введены в эксплуатацию 10-12-этажное административно-офисное здание площадью 34,7 тысячи квадратных метров (присвоенный почтовый адрес: улица Маршала Шапошникова, дом 1), а также 9-17-этажный корпус апартаментов, состоящий из десяти секций, площадью 116,8 тысячи квадратных метров (Ленинградский проспект, дом 35, строение 2). Он рассчитан на 772 апартамента.

В первом корпусе подземный паркинг рассчитан на 72 машино-места, трехуровневый паркинг апартаментов включает 916 машино-мест. Строительство третьего здания, офисно-делового центра площадью 76,2 тысячи квадратных метров, находится в завершающей стадии.

Многофункциональный комплекс спроектирован по технологиям информационного моделирования (BIM).