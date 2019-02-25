РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В понедельник утром две иномарки столкнулись у школы №19 на улице Маштакова подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо сегодня (25 февраля – ред.) в районе 07:50 по улице Маштакова и у школы №19 увидел ДТП с участием двух машин. Столкнулись золотистый автомобиль Toyota и, мне показалось, что голубой Hyundai», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 14:55, на протяжении всей улицы Маштакова движение затруднено. Пробка образовалась от поворота с улицы Парковая до поворота на улицу Кирова.