РИАМО – 25 фев. Президент РФ Владимир Путин, говоря в послании Федеральному собранию о готовности Москвы к зеркальному ответу в случае, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, не называл ни одного географического пункта, на который могут быть нацелены российские ракеты, сообщает ТАСС.

Об этом ранее заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», – уточнил представитель Кремля.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать вышедший в минувшие выходные сюжет на одном из федеральных телеканалов, в котором журналисты сделали предположение, какие именно цели в США могли бы поразить российские ракеты. Он не стал комментировать содержание этого телесюжета.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. В данном случае вопрос можно адресовать непосредственно телеканалу», – подчеркнул он.

Президент России 20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что страна немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где США разместят свои вооружения, но и на те территории, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов.

Лидер государства также отметил, что Россия предусмотрит зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Президент особо обозначил, что Россия не собирается первой размещать такие ракеты в Европе.